Прокуратура направила в суд иск на администрацию Ростова-на-Дону



От областной прокуратуры в суд поступил иск на администрацию Ростова-на-Дону. Городская межведомственная комиссия не рассмотрела документы о признании жилых домов аварийными. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Госжилинспекция Ростовской области направила в городскую администрацию акты обследования многоэтажек, расположенных по адресам: переулок Университетский, 15-б и улица 2-я Баррикадная, 2-б. В документах было указано, что здания находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу жильцам. Городская межведомственная комиссия решила не рассматривать полученные бумаги. Она назначила дополнительное обследование дома и предложила жильцам предоставить документы, которые по закону предоставлять не должны.



Прокуратура направила в суд иск о признании этого решения недействительным. Также в ведомстве требуют обязать администрацию и департамент ЖКХ Ростова организовать работу согласно закону. Суд удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу.