После трех взрывов в Ростове на домах появились таблички с адресами укрытий

Фото: Дондей.

На домах Ростова появились таблички с указанием адресов укрытий. Одна из таких висит на многоэтажке № 83/75 на улице 35-я Линия.Табличка в виде бумажного листа появилась прямо возле самого укрытия. Правда, войти туда беспрепятственно нельзя. Нужно позвонить по указанному номеру и попросить ключи.Вероятно, эти таблички и раньше были в многоквартирных домах. Однако после участившейся работы ПВО в небе над Ростовом они стали более актуальны.