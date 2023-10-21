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После трех взрывов в Ростове на домах появились таблички с адресами укрытий

После трех взрывов в Ростове на домах появились таблички с адресами укрытий
На домах Ростова появились таблички с указанием адресов укрытий. Одна из таких висит на многоэтажке № 83/75 на улице 35-я Линия.

Табличка в виде бумажного листа появилась прямо возле самого укрытия. Правда, войти туда беспрепятственно нельзя. Нужно позвонить по указанному номеру и попросить ключи.

Вероятно, эти таблички и раньше были в многоквартирных домах. Однако после участившейся работы ПВО в небе над Ростовом они стали более актуальны.
Фото: Дондей.
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