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Подростков из Ростовской области подозревают в осквернении икон

Подростков из Ростовской области подозревают в осквернении икон
В социальных сетях 24 июля разгорелся настоящий скандал. В пабликах появились многочисленные записи, на которых трое подростков из Ростовской области якобы разбивают и сжигают иконы.

Полицейские начали проверку этой информации. Вскоре предполагаемых авторов скандальных видеороликов удалось найти. Предварительно, ими оказались школьники, проживающие в Азовском районе.

- Будет дана правовая оценка действиям участников инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Не исключено, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Фото: соцсети
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