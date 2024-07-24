Подростков из Ростовской области подозревают в осквернении икон

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В социальных сетях 24 июля разгорелся настоящий скандал. В пабликах появились многочисленные записи, на которых трое подростков из Ростовской области якобы разбивают и сжигают иконы.Полицейские начали проверку этой информации. Вскоре предполагаемых авторов скандальных видеороликов удалось найти. Предварительно, ими оказались школьники, проживающие в Азовском районе.- Будет дана правовая оценка действиям участников инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Не исключено, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.