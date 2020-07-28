В Ростове изменят автобусный маршрут №90

В донской столице планируют продлить следование автобуса №90. Судьбу маршрута общественного транспорта решат путём голосования на городском сервисе.Изменение маршрута рассматривается в двух вариантах. Первый случай - автобус будет ходить через улицу Каскадную до Миронова. Этот путь обеспечит транспортную связь с микрорайоном “Темерник”. Или же общественный транспорт проследует до ЖК “Платовский”.В настоящее время маршрут автобуса №90 начинается от Центрального рынка и следует до улицы Думенко, 15. Предположительно, на линию выпустят 12 вместительных автобусов.