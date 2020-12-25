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На Западном неизвестные ограбили елочный базар

На Западном неизвестные ограбили елочный базар
Неизвестные ограбили елочный базар в донской столице. Происшествие случилось в ночь на 29 декабря в Западном микрорайоне.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. Двое мужчин и девушка подъехали к базару, расположенному на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского. По словам очевидцев, грабители напали на охранника и избили его. Злоумышленники забрали три елки, после чего скрылись на черном автомобиле.

В настоящее время правоохранители пытаются установить их личности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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