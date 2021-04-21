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На Дону от коронавируса выздоровели почти 90% зараженных

На Дону от коронавируса выздоровели почти 90% зараженных
В Ростовской области коронавирус поборол еще 201 человек. С начала пандемии по 23 апреля в регионе выздоровели 77 317 человек, болевших COVID-19. Это 89,5% всех инфицированных.

В стационарах лечение получают 1 966 пациентов, из которых 188 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ежедневное число случаев заражения по-прежнему преобладает. В частности, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 238 человек. Всего за период пандемии врачи выявили вирус у 86 339 дончан. Большинство из них - ростовчане от 46 до 65 лет. Эта возрастная категория находится в зоне риска. Как правило, к 60 годам у людей ослабевает иммунитет, и чаще появляются хронические заболевания.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус унес жизни семи женщин в возрасте от 62 до 84 лет и восьми мужчин от 58 лет до 81 года. По информации областного правительства, всего за период пандемии не стало 3 972 человек.

Фото: Известия.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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