На Дону от коронавируса выздоровели почти 90% зараженных

В Ростовской области коронавирус поборол еще 201 человек. С начала пандемии по 23 апреля в регионе выздоровели 77 317 человек, болевших COVID-19. Это 89,5% всех инфицированных.В стационарах лечение получают 1 966 пациентов, из которых 188 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Ежедневное число случаев заражения по-прежнему преобладает. В частности, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 238 человек. Всего за период пандемии врачи выявили вирус у 86 339 дончан. Большинство из них - ростовчане от 46 до 65 лет. Эта возрастная категория находится в зоне риска. Как правило, к 60 годам у людей ослабевает иммунитет, и чаще появляются хронические заболевания.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус унес жизни семи женщин в возрасте от 62 до 84 лет и восьми мужчин от 58 лет до 81 года. По информации областного правительства, всего за период пандемии не стало 3 972 человек.