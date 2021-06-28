На Дону от коронавируса выздоровел еще 51 человек

В Ростовской области ежедневное число выздоровевших от коронавируса продолжает снижаться. По данным на 30 июня, COVID-19 поборол еще 51 человек - это почти в пять раз меньше, чем новых зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 224 человек. Всего за период пандемии вирус подхватили 99 308 дончан, из которых 90 109 выздоровели.В стационарах находится 1 351 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 149 пациентов, из которых 17 находятся в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких.К сожалению, врачи смогли спасти не всех дончан, болевших коронавирусом. За период пандемии инфекция забрала жизни 4 673 человек. Из них восемь женщин от 61 года до 95 лет и пятеро мужчин от 53 до 83 лет скончались за минувшие сутки, сообщили в правительстве области.