В Ростове сохранится высокая пожароопасность в ближайшие дни

В Ростове прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Об этом рассказали в администрации города.Высокий уровень возгораний пятого класса ожидается с 4 по 6 октября. Пожары могут вспыхнуть в лесах, на берегах озер, на территориях, поросших травой, и предприятиях, находящихся в пожароопасной зоне.Напомним, в городе действует противопожарный режим. Стоит воздержаться от разведения костров на природе, необходимо быть осторожным в обращении с огнем. Нельзя оставлять в лесу непотушенные окурки и спички, а также палить сухую растительность и камыш.