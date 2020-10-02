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В Ростове сохранится высокая пожароопасность в ближайшие дни

В Ростове сохранится высокая пожароопасность в ближайшие дни
В Ростове прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Об этом рассказали в администрации города.

Высокий уровень возгораний пятого класса ожидается с 4 по 6 октября. Пожары могут вспыхнуть в лесах, на берегах озер, на территориях, поросших травой, и предприятиях, находящихся в пожароопасной зоне.

Напомним, в городе действует противопожарный режим. Стоит воздержаться от разведения костров на природе, необходимо быть осторожным в обращении с огнем. Нельзя оставлять в лесу непотушенные окурки и спички, а также палить сухую растительность и камыш.

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