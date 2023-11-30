Масштабное отключение света в Ростове ожидается в первый день зимы

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону 1 декабря запланировано массовое отключение света. Информация об этом опубликовали на сайте «Донэнерго».Из-за технического обслуживания оборудования с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах №№ 26-44 и №№ 27-77 на Выборгской; №№ 1-9 и №№ 2-10 на Крайней; №№ 81А, 81Д, 81Е, 81И на Мадояна; №№ 1-19 и №№ 2-18 на Малаховской.С 9:00 до 17:00 свет пропадет в домах № 6 и №№ 13-17 в переулке Авральский Тупик; № 31Б в Железнодорожном Верхнем проезде; №№ 91-101 и № 134А в Железнодорожном Нижнем проезде; №№ 3, 23, 18- 22 в переулке Невысокий Спуск; №№ 1, 1А и 4-32 в переулке 2-м Поселковом; №№ 131А, 131Б и 133 на Циолковского.Также из-за замены опоры ТП-751 Л-6 лампочки погаснут с 9:00 до 17:00 в домах №№ 91-122/1 и №№ 104-130 в переулке Уральском; №№ 71-135 и №№ 78-136 в переулке Ухтомском; №№ 71-83, №№ 54-62 на Украинской.