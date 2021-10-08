Коэффициент распространения COVID-19 на Дону держится на отметке 1,05

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области сохраняет значение предыдущих дней. По данным на 12 октября, он равен 1,05. Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 3 450 на 100 тысяч населения.Растет и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 534 человек, а общее количество увеличилось до 144 839 человек. Большинство из них перенесли болезнь легко. Однако нередки случаи, когда пациенты ковидных госпиталей болели коронавирусом в тяжелой форме. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями и курильщики.Не уменьшается и количество случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. За сутки опасная инфекция забрала жизни 30 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии скончался 7 151 человек, сообщили в региональном правительстве.