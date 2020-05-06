Кадеты установили имена больше сотни неизвестных солдат, погибших на Дону
Летопись Великой Отечественной войны на Дону богата трагическими страницами. Уже третье поколение потомков победителей стараются дополнить её новыми сведениями.
В прошлом году в Ростовской области стартовала акция «Война.Победа.Память», посвящённая 75-летнию Победы. Её главными действующими лицами стали учащиеся казачьих кадетских корпусов и профессиональных образовательных учреждений.
Масштабная цель акции – установить имена бойцов, погибших на Дону и погребенных в братских могилах. Уже на первом этапе выяснилось, что безымянных героев – сотни.
В самом большом мемориале на территории Миллеровского района похоронены 980 бойцов. Установлением личностей погибших занимались учащиеся Миллеровского казачьего техникума. Ребята не только изучали массивы документов, делали запросы в военкоматы и архивы, в том числе государственные, но и пытались связаться с родственниками фронтовиков.
- На одно из наших писем отозвалась дочь участника боёв за освобождение Миллерово уроженца Тамбовской области Владимира Николаевича Крылова, - рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Миллеровского казачьего техникума Светлана Шарченко. – В семье хранится похоронка на деда. В документе сказано: погиб при освобождении города Миллерово 16 января 1943 года. Город освободили 17 января.
Как и многие другие потомки участников войны, семья Владимира Крылова не знала, где его могила. Теперь у них есть возможность посетить место последнего боя своего героического деда.
Неожиданную весточку от донских учащихся получила и пенсионерка из Владивостока. Женщина уже не надеялась, что когда-нибудь узнает, где погиб её отец. Его имя удалось установить ребятам из Белокалитвинского казачьего техникума.
- Владимир Константинович Безнедельный оказался одним из 197 солдат, покоящихся в братской могиле хутора Гусынка, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Белокалитвинского казачьего техникума Диана Похлебина. – Когда мы приступали к работе, в документах сохранились имена только 60 солдат из почти двухсот.
Студенты Азовского казачьего техникума во время изучения сведений о фронтовиках, погребенных в селе Пешково, выяснили, что на мемориале указаны не все фамилии. В историю вошли имена 19 бойцов, в то время как в братской могиле их 39. Юные казаки уже смогли установить личности и найти родственников пяти фронтовиков.
- На сегодняшний день учащимися и руководителями проекта «Война.Победа.Память» изучено свыше 1,5 тысяч материалов о павших воинах, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. - Ребята направили порядка 800 запросов. В результате им удалось найти родственников 115 солдат, погибших на Дону. Практически все из них до сих пор ничего не знали о месте захоронения своих родных. Ребята гордятся тем, что помогают восстанавливать правду о войне. Поисково-исследовательская работа продолжится.
Все сведения тщательно оформляются. Информация на каждого бойца заносится в отдельный банк данных. Полученные материалы пополняют музеи казачьих образовательных учреждений. Благодаря работе юных казаков, безымянных героев на Дону становится все меньше и меньше.