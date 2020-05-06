Кадеты установили имена больше сотни неизвестных солдат, погибших на Дону

Летопись Великой Отечественной войны на Дону богата трагическими страницами. Уже третье поколение потомков победителей стараются дополнить её новыми сведениями.В прошлом году в Ростовской области стартовала акция «Война.Победа.Память», посвящённая 75-летнию Победы. Её главными действующими лицами стали учащиеся казачьих кадетских корпусов и профессиональных образовательных учреждений.Масштабная цель акции – установить имена бойцов, погибших на Дону и погребенных в братских могилах. Уже на первом этапе выяснилось, что безымянных героев – сотни.В самом большом мемориале на территории Миллеровского района похоронены 980 бойцов. Установлением личностей погибших занимались учащиеся Миллеровского казачьего техникума. Ребята не только изучали массивы документов, делали запросы в военкоматы и архивы, в том числе государственные, но и пытались связаться с родственниками фронтовиков.Как и многие другие потомки участников войны, семья Владимира Крылова не знала, где его могила. Теперь у них есть возможность посетить место последнего боя своего героического деда.Неожиданную весточку от донских учащихся получила и пенсионерка из Владивостока. Женщина уже не надеялась, что когда-нибудь узнает, где погиб её отец. Его имя удалось установить ребятам из Белокалитвинского казачьего техникума.Студенты Азовского казачьего техникума во время изучения сведений о фронтовиках, погребенных в селе Пешково, выяснили, что на мемориале указаны не все фамилии. В историю вошли имена 19 бойцов, в то время как в братской могиле их 39. Юные казаки уже смогли установить личности и найти родственников пяти фронтовиков.Все сведения тщательно оформляются. Информация на каждого бойца заносится в отдельный банк данных. Полученные материалы пополняют музеи казачьих образовательных учреждений. Благодаря работе юных казаков, безымянных героев на Дону становится все меньше и меньше.