Экс-директору школы в Ростовской области вынесли приговор за мошенничество



В Ростовской области осудили бывшего директора школы. Марина Гвозденко обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.



Женщина была председателем участковой избирательной комиссии. Она приняла на работу нескольких работников, при этом не собиралась по факту устраивать их на место. Также она добавила нагрузку учителям, которая в реальности не выполнялась. Таким образом она нанесла администрации Морозовского района ущерб в размере более 1,3 миллиона рублей.



Помимо прочего, Гвозденко установила учителям надбавку, при этом обязала их отдавать ей часть суммы. В общей сложности она получила 250 тысяч рублей.



- Приговором суда женщина осуждена к лишению свободы на срок три года и десять месяцев с испытательным сроком три года и десять месяцев, - пояснили в областной прокуратуре.



С неё взыскали ущерб в размере 1,3 миллиона рублей.