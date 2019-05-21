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Главный полицейский Дона за год заработал 2,3 млн рублей

Главный полицейский Дона за год заработал 2,3 млн рублей
Главный полицейский Ростовской области Олег Агарков в 2018 году заработал 2,3 миллиона рублей. Генерал-лейтенант отчитался о своих доходах.

Согласно декларационной ведомости у Агаркова имеется квартира площадью 186 квадратных метров, однако в пользовании у правоохранителя есть почти такое же по площади жилое помещение. Машины у правоохранителя нет, скорее всего, Агарков пользуется служебным авто. Доход его супруги в 2018 году составил 184 тысячи рублей. У госпожи Агарковой также нет транспортного средства.

Стоит отметить, что на фоне врачей, депутатов и прочих больший госслужащих доход Агаркова назвать заоблачным сложно.

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