Главный полицейский Дона за год заработал 2,3 млн рублей



Главный полицейский Ростовской области Олег Агарков в 2018 году заработал 2,3 миллиона рублей. Генерал-лейтенант отчитался о своих доходах.



Согласно декларационной ведомости у Агаркова имеется квартира площадью 186 квадратных метров, однако в пользовании у правоохранителя есть почти такое же по площади жилое помещение. Машины у правоохранителя нет, скорее всего, Агарков пользуется служебным авто. Доход его супруги в 2018 году составил 184 тысячи рублей. У госпожи Агарковой также нет транспортного средства.



Стоит отметить, что на фоне врачей, депутатов и прочих больший госслужащих доход Агаркова назвать заоблачным сложно.