ФК «Ростов» купил колбасу и сосиски на 2 млн рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратил 2 миллиона рублей на мясные изделия. Такая информация размещена на сайте гозакупок.
Администрация клуба приобрела сардельки, сосиски, купаты (вид грузинских колбасок), варёную, полукопчёную и сырокопчёную колбасу, филе индейки и ветчину. Отметим, что все эти яства предоставит ООО «ХХI ВЕК», а не один из партнёров «жёлто-синих».
Согласно документу компания должна поставить еду в течение трёх дней после заключения договора.