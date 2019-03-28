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ФК «Ростов» купил колбасу и сосиски на 2 млн рублей

ФК «Ростов» купил колбасу и сосиски на 2 млн рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратил 2 миллиона рублей на мясные изделия. Такая информация размещена на сайте гозакупок.

Администрация клуба приобрела сардельки, сосиски, купаты (вид грузинских колбасок), варёную, полукопчёную и сырокопчёную колбасу, филе индейки и ветчину. Отметим, что все эти яства предоставит ООО «ХХI ВЕК», а не один из партнёров «жёлто-синих».

Согласно документу компания должна поставить еду в течение трёх дней после заключения договора.

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