Допстоянку ввели поездам Ростов – Таганрог

Дополнительную стоянку вводят трем электричкам сообщением Ростов – Таганрог. С 25 января пригородные поезда будут останавливаться на станции Сафьяново, сообщает СКЖД.Так, поезд № 6510 Ростов – Таганрог, который отправляется в 18:45, будет останавливаться на станции Сафьяново в 19:16 и прибывать в Таганрог в 20:25.Электричка № 6519 сообщением Таганрог – Ростов отправлением в 7:05 будет останавливаться там же в 8:02 и прибывать в Ростов-на-Дону в 8:36.Поезд № 6090 Ростов – Таганрог отправлением в 19:53 теперь будет останавливаться в Сафьяново в 20:45, а в Таганрог прибывать в 21:38.