Донская делегация приняла участие в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023»

Фото: правительство Ростовской области.

Делегация из Ростовской области представила аграрные достижения и потенциал на XXV Российской аграрной промышленной выставке «Золотая осень – 2023». Мероприятие стартовало в Московской сельхозакадемии имени К. А. Тимирязева 4 октября и продлилось до 7 октября. Для участников выставки подготовили конкурсы и дискуссии на различные темы.В состав донской делегации вошли более 60 человек. Возглавлял ее замгубернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.В первый же день было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством РО и Центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ («Агроэкспорт»). В церемонии приняли участие замгубернатора – министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский и врио директора ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Соглашение позволит популяризовать экспорт российской продукции АПК на внешних рынках и вовлечь в экспортную деятельность донские предприятия.- По предварительным данным, на конец сентября объем экспорта продукции АПК из Ростовской области составил почти 23 миллиона тонн, что на 96,5% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил Константин Рачаловский. - В денежном выражении сельхозпродукции экспортировано на сумму более 6,8 миллиарда долларов США. Сегодня как раз мы и ставим перед собой цель – нарастить объемы производства и экспорта переработанного продовольствия.Зерновые культуры из Ростовской области отгружают в сотню стран мира. В основном это Турция, Египет, Бангладеш, Пакистан и Ливия. Растет объем отгрузок в Йемен, Алжир, Кению, Израиль, Бразилию, Судан, Тунис, Анголу и Руанду.В ходе выставки прошел ряд деловых переговоров. Константин Рачаловский встретился с потенциальными инвесторами. Он обсудил перспективы реализации в Азове крупного проекта по строительству зерноперерабатывающего завода. Помимо основной функции, на предприятии планируют производить подсластители, ферментационные продукты и высокопротеиновые корма. В проект будет инвестировано более 30 миллиардов рублей.- По итогам 2022 года в сельхозотрасль Дона было привлечено 44,7 миллиарда рублей, - прокомментировал Константин Рачаловский. - В 2023 году инвестиционный портфель АПК Ростовской области включает в себя 32 проекта объемом инвестиций порядка 160 миллиардов рублей. Наш регион заинтересован в привлечении инвесторов для создания новых предприятий, и мы открыты для переговоров и соглашений.Во второй день выставки донские фермеры и кооператоры стали победителями сразу в нескольких тематических конкурсах.- В Ростовской области большое внимание уделяют развитию малого агробизнеса, постоянно возрастает его господдержка, - добавил Константин Рачаловский. - Так, с начала первого национального проекта, с 2006 года, государственная поддержка малого сектора увеличилась в восемь раз – со 160 миллионов рублей до 1,2 миллиарда в год. В 2020 году она составила 29% от всего объема финансирования АПК региона. Сегодня малому бизнесу на селе доступны почти 50 направлений господдержки.Согласно данным центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ «Агроэкспорт», Ростовская область стала лидером по экспорту продукции АПК (на 7,34 миллиарда долларов в 2022 году). Донской регион сохраняет свою позицию второй год подряд.Показатели продолжают расти. В текущем году (с января по сентябрь) объем агроэкспорта составил почти 23 миллиона тонн. Это на 96,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.Региональные органы управления АПК и бизнес подчеркивают особое значение государственных мер поддержки для развития экспорта субъектов.В Ростовской области продолжается поддержка ввода площадей мелиорируемых земель в рамках национального проекта «Экспорт продукции АПК». В настоящее время профинансировано десять проектов площадью 3,7 тысячи гектаров на сумму почти 484 млн рублей.Кроме того, в текущем году Минсельхоз России возобновил выплаты по льготному кредитованию предприятий-экспортеров в рамках того нацпроекта. На сегодняшний день предоставлены восемь льготных кредитов для семи компаний-экспортеров на сумму почти 19,4 млрд рублей.В региональный проект «Экспорт продукции АПК» включено восемь инвестиционных проектов, пять из которых направлены на производство продукции АПК.Продолжается и реализация трех проектов, направленных на развитие портовой инфраструктуры. Речь идет об ООО «Азовский морской терминал», ООО «Морской зерновой терминал», ООО «РМПП-Зерно». Эти компании создают перевалочные комплексы зерновых культур и генеральных грузов в портах Азова, Таганрога и Ростова.