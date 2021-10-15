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Жители Ростова 21 октября останутся без воды

Жители Ростова 21 октября останутся без воды
В Ростове на нескольких улицах перекроют водоснабжение. Временные неудобства появятся 21 октября в 8:30.

Воды не будет в границах улицы Города Ле-Ман, от проспекта Коммунистического до улицы 2-й Краснодарской, а также на Коммунистическом, 37, 37/2, 35/3. В горбольнице № 20 будет пониженное давление подачи воды. Водоснабжение восстановят к 17 часам. В это время будут проходить работы по переврезке трубопровода в детской поликлинике № 45.

Аналогичная ситуация 21 октября сложится и в западной части Батайска. Там с 9 до 12 часов прекратится водоснабжение. Подачу воды прекратят из-за переключения нового водопровода на улице Северной. А с 12 до 6 часов 22 октября вода будет идти с ограниченным давлением.
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