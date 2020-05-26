Бухгалтер и директор донской школы начисляли сотрудникам-родственникам и себе завышенную зарплату

Бухгалтера и директора «Денисовской средней школы» Зимовниковского района донского региона обвиняют в мошенничестве. Они в течение года начисляли себе и сотрудникам завышенную зарплату и причинили ущерб образовательному учреждению в размере 600 тысяч рублей.Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено. По версии следствия, директор и бухгалтер в 2019 году начисляли себе и сотрудникам школы разных должностей, которые являлись их родственниками, завышенную зарплату.В ходе расследования дела обвиняемые не только полностью признали вину, но и погасили причиненные школе ущерб в размере 600 тысяч рублей. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.