Алексей Логвиненко наградил лучших сотрудников Поисково-спасательной службы Ростова-на-Дону

Фото: Администрация Ростова.

Глава администрации Ростова-на-Дону поздравил с 30-летием со дня создания Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС города. В честь круглой даты Алексей Логвиненко вручил заслуженные награды тем, кто круглыми сутками стоят на страже здоровья и жизни горожан. В их числе руководители поисково-спасательных групп, спасатели, водители. Каждый из награжденных – настоящий профессионал, который носит бесценный вклад в дело защиты населения и территории Ростова от чрезвычайных ситуаций.Служба была создана в далеком 1994 году. На тот момент штат подразделений составлял всего 52 человека и 6 единиц техники. Сегодня Поисково-спасательная служба состоит из порядка 100 человек личного состава и 25 единиц различной спасательной техники. Ежедневно на дежурство заступают 3 поисково-спасательные группы и водители специальных автомобилей общей численностью до 15 человек. Многие из них работают по 15-20 лет. Спасатели постоянно обучаются и повышают свою квалификацию.За годы работы сотрудники Поисково-спасательной службы спасли тысячи жизней, предотвратили множество ЧП, выезжали на аварийно-спасательные и другие неотложные работы.На сегодняшний день Поисково-спасательная служба города Ростова-на-Дону это зарекомендовавшее себя профессиональное подразделение, имеющее в штате специалистов высокого класса, готовых придти на помощь в любое время суток, в любую точку города в кротчайшие сроки.- Дорогие спасатели! Вы ежедневно противостоите стихии, ликвидируете последствия природных и техногенных аварий. Вступаете в борьбу с пожарами, ливнями и подтоплениями. Обеспечиваете безопасность людей на водных объектах. Вашими поступками пишется история поисково-спасательной службы всей страны, - обратился к спасателям Алексей Валентинович. - Желаю вам крепкого здоровья, удачи, силы духа, успехов! Пусть в ваших семьях всегда царят спокойствие и благополучие. А в нашем городе происшествия происходят как можно реже, критические ситуации имеют только благополучный и счастливый исход.