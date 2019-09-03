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Активиста штаба Анастасии Шевченко в Ростове задержали полицейские

Активиста штаба Анастасии Шевченко в Ростове задержали полицейские
Активист штаба незарегистрированного кандидата в городскую думу Ростова Анастасии Шевченко Николай Шатунов задержан полицейскими.

По словам представителя штаба Дарьи Кулаковой, правоохранители подошли к Николаю возле типографии, откуда он забирал листовки вечером 4 сентября. Молодого человека попросили показать содержимое коробок и предъявить документ, удостоверяющий личность.
- Несмотря на то, что он показал свой паспорт, полицейские заявили, что Шатунов подходит под одну из ориентировок и может быть в розыске, - рассказала Дарья. – Его доставили в Октябрьский отдел полиции.

В отделении ростовчанин провёл всю ночь. Заседание суда по его делу должно состояться в ближайшее время.

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