Активиста штаба Анастасии Шевченко в Ростове задержали полицейские



Активист штаба незарегистрированного кандидата в городскую думу Ростова Анастасии Шевченко Николай Шатунов задержан полицейскими.



По словам представителя штаба Дарьи Кулаковой, правоохранители подошли к Николаю возле типографии, откуда он забирал листовки вечером 4 сентября. Молодого человека попросили показать содержимое коробок и предъявить документ, удостоверяющий личность.

- Несмотря на то, что он показал свой паспорт, полицейские заявили, что Шатунов подходит под одну из ориентировок и может быть в розыске, - рассказала Дарья. – Его доставили в Октябрьский отдел полиции.



В отделении ростовчанин провёл всю ночь. Заседание суда по его делу должно состояться в ближайшее время.