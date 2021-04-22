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Депутат Глеб Хасин покинул общественную палату Ростова

Депутат Глеб Хасин покинул общественную палату Ростова
В общественной палате Ростова-на-Дону на одного члена стало меньше. Директор учебного центра информационных технологий «ВИЖН» Глеб Хасин оставил свою должность. Его уход обсудили на заседании городской думы 27 апреля.

- В гордуму поступило заявление Глеба Хасина о прекращении его полномочий по собственному желанию, - отметила председатель городской думы Ростова Зинаида Неярохина. - Согласно соответствующему положению, вашему вниманию предлагается проект решения о прекращении деятельности Глеба Хасина с 25 марта.

Решение Хасина об уходе с поста поддержали все депутаты на заседании. Его должность теперь занимает председатель комитета по инвестиционной и инновационной деятельности союза торгово-промышленной палаты Региона Виктор Шумаев.

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