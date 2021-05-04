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Уникальные соревнования пройдут в Ростове летом

Уникальные соревнования пройдут в Ростове летом
В Ростове-на-Дону летом организуют масштабную ЦАРЬ Гонку и первый на Юге страны ночной забег с препятствиями.
Организатором соревнований выступает спортивный клуб "Суворов", они состоятся в первую субботу июня. Подобные состязания по гонкам с препятствиями ранее в регионе не проводили. Да и в целом для России это редкое событие.

Будут предусмотрены индивидуальный забег на 10 километров и командный - на 5 километров. Такое же расстояние предстоит преодолеть и участникам ночного забега, который состоится в темное время суток. Всем добровольцам придется взять с собой налобный фонарь.

Организаторы рассчитывают увидеть более 200 добровольцев со всей страны. Они попробуют свои силы на специально построенной в Суворовском жилом районе велобеговой трассе «Горный манеж». Ее длина составляет шесть километров, с перепадом высот до 100 метров, с естественными ландшафтными и водными преградами.

На этой трассе можно испытать свой характер, скорость, силу и ловкость. Каждому участнику выдадут уникальную медаль, дизайн которой сделан специально для ЦАРЬ Гонки.
Подробную информацию о соревнованиях и условиях участия можно узнать по ссылке .

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