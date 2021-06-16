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Спасатели из Ростовской области отправились ликвидировать подтопления в Керчи

Спасатели из Ростовской области отправились ликвидировать подтопления в Керчи
Спасатели Ростовского ГУ МЧС выдвинулись в Керчь на помощь коллегам, занимающимся ликвидацией подтоплений. Утром 18 июня бригада из 53 человек и 13 единиц техники уехала в Крым с целью убрать последствия непогоды.

Напомним, ночью 17 июня в Крыму прошли сильные дожди, вызвав множественные подтопления. В Керчи пострадали более 200 жилых домов, а центр города остался без электричества.

В Ростовской области также произошли массовые подтопления из-за стихии. Город буквально утонул в дождевой воде, а кадры в соцсетях, которые публиковали ростовчане, были похожи на последствия цунами. Из-за сильного дождя в центре Ростова даже пришлось перекрыть дорожное движение, а в Тацинском районе затоплены оказались порядка 15 домов. Людей разместили в гостиницах и у родственников.

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