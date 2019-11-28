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Житель Ростовской области, проиграв в карты, ограбил женщину

Житель Ростовской области, проиграв в карты, ограбил женщину
Молодой человек в Ростове-на-Дону ограбил прохожую. Случай произошёл в Пролетарском районе города. О происшествии сообщили 30 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

20-летний житель Веселовского района проиграл в карты и отправился в донскую столицу на заработки. На улице он заметил хорошо одетую девушку и решил поживиться за ее счет. Он выхватил у неё из рук сумку и скрылся. О происшествии потерпевшая сообщила в полицию.

- Подозреваемого вскоре задержали, - рассказали в пресс-службе донского главка. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».

Похищенное изъято и возвращено владелице.

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