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Житель хутора в Ростовской области погиб при пожаре

Житель хутора в Ростовской области погиб при пожаре
Фото: Krivoe-zerkalo.ru
В хуторе Красный луч в Октябрьском районе Ростовской области в пожаре погиб 47-летний мужчина. Возгорание произошло утром 4 февраля.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время работы с электроинструментом. Огонь распространился на площадь два квадратных метра. В результате происшествия хозяин дома погиб.
- К тушению привлекали пять спасателей и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

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