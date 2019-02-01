Житель хутора в Ростовской области погиб при пожаре



Фото: Krivoe-zerkalo.ru

В хуторе Красный луч в Октябрьском районе Ростовской области в пожаре погиб 47-летний мужчина. Возгорание произошло утром 4 февраля.



По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время работы с электроинструментом. Огонь распространился на площадь два квадратных метра. В результате происшествия хозяин дома погиб.

- К тушению привлекали пять спасателей и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.