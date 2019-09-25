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Загорелся на работе: по факту травмирования сотрудника депо на Дону возбудили дело

Загорелся на работе: по факту травмирования сотрудника депо на Дону возбудили дело
В Ростовской области возбудили дело по факту травмирования сотрудника депо по время рабочего процесса. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об инциденте 27 сентября рассказали в Южном СУТ СК России.

По версии следствия, происшествие случилось 1 июля 2019 года на территории сервисного локомотивного депо в Сальске. Тогда бригада слесарей и сварщиков ремонтировала подвижной состав. Примерно в 16 часов они увидели, что в смотровой канаве загорелись опилки. Два работника спрыгнули вниз и стали ногами затаптывать огонь. В этот момент перевернулась тара с керосином, и горючая жидкость пролилась на 38-летнего работника. В следующий момент на нём вспыхнула одежда. Мужчина получил ожоги четвёртой степени, и его в срочном порядке доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

- Сейчас все обстоятельства преступления устанавливаются, - добавила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Расследование уголовного дела продолжается.

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