Число жертв ДТП с автобусом в Красном Сулине выросло до трех

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Красном Сулине выросло до трех. Один из пострадавших пассажиров иномарки скончался в больнице, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Напомним, происшествие случилось вечером 18 декабря в районе дома №162 на улице Советской Армии. «Ниссан Икстреил», которым управлял 19-летний парень, врезался в автобус, когда пытался обогнать пассажирский транспорт.В результате ДТП, водитель иномарки и его 19-летний пассажир погибли. Еще трое пассажиров иномарки доставили в больницу с многочисленными травмами. Один из них скончался спустя несколько часов.