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Число жертв ДТП с автобусом в Красном Сулине выросло до трех

Число жертв ДТП с автобусом в Красном Сулине выросло до трех
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Красном Сулине выросло до трех. Один из пострадавших пассажиров иномарки скончался в больнице, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 декабря в районе дома №162 на улице Советской Армии. «Ниссан Икстреил», которым управлял 19-летний парень, врезался в автобус, когда пытался обогнать пассажирский транспорт.

В результате ДТП, водитель иномарки и его 19-летний пассажир погибли. Еще трое пассажиров иномарки доставили в больницу с многочисленными травмами. Один из них скончался спустя несколько часов.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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