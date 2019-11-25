В Волгодонске перевернулась пассажирская «ГАЗель»



В Волгодонске на улице 2-й Бетонной перевернулась пассажирская «ГАЗель». ДТП произошло 27 ноября.



По предварительным данным, микроавтобус совершал рейс в Цимлянск. На трассе пассажирский транспорт столкнулся с «Тойотой». Как рассказали очевидцы, водитель иномарки нарушил правила и выехал на встречную полосу. От удара «ГАЗель» перевернулась на бок.



В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Одной из пассажирок медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализация ей не потребовалась.



