В Волгодонске двое несовершеннолетних подожгли грузовик

В городе Волгодонске Ростовской области несовершеннолетние подожгли грузовик. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Происшествие случилось 25 октября на Октябрьском шоссе. Уже через пару минут огонь распространился на площади в два квадрата и охватил кабину большегруза. Причиной пожара стал поджег.Поджигателей быстро нашли. Ими стали подростки 13-ти и 12-ти лет решили поджечь чужое имущество.В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также подростков поставили на профилактический учет в ПДН.