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В Таганроге автомобиль врезался в фонарный столб

В Таганроге автомобиль врезался в фонарный столб
В Таганроге машина влетела в фонарный столб. ДТП произошло ночью 7 января на улице Петровской, 90, напротив здания городской администрации.

По предварительным данным, 28-летний парень за рулем «Киа Оптима» превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу протаранил столб.

В машине находились две девушки 18 и 19 лет. Водитель получил черепно-мозговую травму и вывих правого бедра. У его 19-летней пассажирки - сотрясение мозга и сильный ушиб колена. У 18-летней девушки выявили закрытую травму левого плеча.

Всех пострадавших доставили в БСМП Таганрога.

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