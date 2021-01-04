В Таганроге автомобиль врезался в фонарный столб

В Таганроге машина влетела в фонарный столб. ДТП произошло ночью 7 января на улице Петровской, 90, напротив здания городской администрации.По предварительным данным, 28-летний парень за рулем «Киа Оптима» превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу протаранил столб.В машине находились две девушки 18 и 19 лет. Водитель получил черепно-мозговую травму и вывих правого бедра. У его 19-летней пассажирки - сотрясение мозга и сильный ушиб колена. У 18-летней девушки выявили закрытую травму левого плеча.Всех пострадавших доставили в БСМП Таганрога.