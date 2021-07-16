В Ростовской области водитель «Мазды» сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель «Мазды 6» сбил велосипедиста. Авария произошла в ночь с 19 на 20 июля.Происшествие случилось на трассе Котельниково-Песчанокопское. По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки ехал в сторону Крыма. Рядом с ним двигался 27-летний велосипедист.Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, мужчина за рулём велосипеда ехал на транспортном средстве без рук. В следствие чего он вильнул и попал под колёса машины.В результате ДТП «Мазда» смяла заднее колесо велосипеда и причинила 27-летнему мужчине множественные травмы. После чего велосипедиста госпитализировали.