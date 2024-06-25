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В Ростовской области водитель «Киа» спровоцировала массовое ДТП

В Ростовской области водитель «Киа» спровоцировала массовое ДТП
В Каменском районе Ростовской области водитель «Киа» устроила массовую аварию. Инцидент произошел 20 июня около 12:00 в поселке Глубоком.

Предварительно, 43-летняя женщина-водитель на «Киа» не справилась с управлением. На большой скорости легковушка врезалась в припаркованные «ВАЗ-2112» и «Киа». От сильного удара машины получили механические повреждения. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

Автовладелица сообщила полиции, что после аварии выпила алкоголь. Сотрудники составили административный протокол. Теперь местной жительнице может грозить штраф 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.
Фото: СоцСети
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