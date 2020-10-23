В Ростовской области в ДТП с «ГАЗелью» пострадали два человека

На автотрассе Волгодонск - Зимовники пострадали два человека в ДТП с «ГАЗелью». Авария произошла 26 октября около 2 часов.Водитель автомобиля «Мазда 6» двигался по проезжей части за «ГАЗелью». Мужчина нарушил безопасную дистанцию и врезался в маршрутку под управлением 34-летнего шофера.- В результате аварии 39-летняя женщина-пассажир «ГАЗели» и 22-летний водитель иномарки получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.