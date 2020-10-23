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В Ростовской области в ДТП с «ГАЗелью» пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП с «ГАЗелью» пострадали два человека
На автотрассе Волгодонск - Зимовники пострадали два человека в ДТП с «ГАЗелью». Авария произошла 26 октября около 2 часов.

Водитель автомобиля «Мазда 6» двигался по проезжей части за «ГАЗелью». Мужчина нарушил безопасную дистанцию и врезался в маршрутку под управлением 34-летнего шофера.

- В результате аварии 39-летняя женщина-пассажир «ГАЗели» и 22-летний водитель иномарки получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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