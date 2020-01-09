Три человека, включая 7-летнего ребёнка, пострадали при ДТП в Ростовской области



В Новочеркасске три человека получили травмы в результате ДТП. Авария произошла 13 января около 7:30 на Харьковском шоссе.



По предварительной информации, 30-летний водитель «Киа Спектра» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Чери Тигго» под управлением 57-летнего автомобилиста.



В ДТП пострадали водитель «Киа», а также 29-летняя девушка и 7-летний ребёнок. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области добавили, что по факту происшествия проводится проверка.