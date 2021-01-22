В Ростовской области судят мать 2-летней девочки, погибшей при пожаре
Красносулинский районный суд Ростовской области рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Кристины Д. Женщина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Происшествие случилось 20 сентября в Красном Сулине. Кристина вместе с друзьями находилась у себя дома на улице 50 лет Октября, когда начался пожар. Женщина с приятелями смогла выбраться из горящего помещения, а вот спасти двухлетнюю дочь ей не удалось. Спасатели нашли тело маленькой девочки после ликвидации пламени.
По информации DonDay.ru, судебное заседание назначено на 29 января. Санкции статьи, по которой обвиняют Кристину, предусматривают лишение свободы до двух лет.