В Ростовской области подросток получил условный срок за пьяное ДТП с погибшим

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области вынесли приговор подростку, устроившему пьяное ДТП с погибшим. Об этом 10 декабря рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Страшная трагедия произошла 23 июля в Целинском районе. В тот вечер 16-летний парень выпил. На фоне выпитого спиртного ему захотелось веселья. Он дождался, когда родители лягут спать, взял ключи от их машины и помчался по автодороге Егорлыкская - Сальск. В районе 28-го километра юный водитель не справился с управлением. Машина врезалась в «Ладу Ларгус».В результате ЧП 46-летний водитель отечественного авто скончался. Подросток тоже получил травмы, но, к счастью, остался жив. Позже в отношении него возбудили уголовное дело.- Приговором суда ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, за руль ему нельзя будет садиться еще как минимум три года.