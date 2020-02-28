В Ростовской области мужчина убил знакомую несколькими ударами ножа в грудь



Кровавой расправой закончился воскресный вечер в одной из квартир города Гуково.



1 марта 53-летний местный житель проводил время в компании своей 49-летней знакомой в доме № 1 по улице Богдана Хмельницкого. Во время посиделок между знакомыми произошла ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им приятельницу в грудь, сообщает DonDay.ru.



От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же вечер. Как выяснилось, ранее он уже был судим за кражу, хранение наркотиков, а также за неуплату алиментов.



Теперь в отношении гуковчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».