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В Ростовской области мужчина убил знакомую несколькими ударами ножа в грудь

В Ростовской области мужчина убил знакомую несколькими ударами ножа в грудь
Кровавой расправой закончился воскресный вечер в одной из квартир города Гуково.

1 марта 53-летний местный житель проводил время в компании своей 49-летней знакомой в доме № 1 по улице Богдана Хмельницкого. Во время посиделок между знакомыми произошла ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им приятельницу в грудь, сообщает DonDay.ru.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же вечер. Как выяснилось, ранее он уже был судим за кражу, хранение наркотиков, а также за неуплату алиментов.

Теперь в отношении гуковчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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