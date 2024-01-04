В Ростовской области лоб в лоб столкнулись два авто: погибли двое

Фото: ГИБДД

На Дону в лобовом столкновении погибли двое. ДТП произошло вечером 3 декабря на трассе Усмань — Сальск. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.По данным ведомства, 28-летний парень, управляя «Хондой Цивик», выехал на «встречку», где врезался в «ВАЗ-21150», за рулем которого находился 64-летний шофер. Удар был настолько сильным, что машины отбросило на разные стороны дороги.В результате происшествия оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда бригады медиков.