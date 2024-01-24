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В Ростовской области экс-судебного пристава приговорили почти к 3 годам колонии

В Ростовской области экс-судебного пристава приговорили почти к 3 годам колонии
В Ростовской области бывшего судебного пристава приговорили почти к трем годам колонии. Бывший работник региональной ФССП осужден по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

На машину жителя Кашарского района наложили арест в 2022 году. Причиной этого стал долг в 523 тысячи рублей. Тогда судебный пристав предложил мужчине свои услуги. Работник ФССП обещал погасить всю сумму, если дончанин оставит ему авто. Мужчина согласился. Но пристав оставил должника все с тем же долгом и без машины.

Вскоре действия экс-сотрудника региональной ФССП вскрылись. Его уволили. Спустя время мошенника заключили под стражу.

По решению Миллеровского районного суда бывший пристав получил 2 года и 11 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Фото: Ростов ру.
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