В Ростове вынесли приговор преподавателю, бравшему деньги за сдачу зачётов



В донской столице преподавателю вуза, обвиняемому во взятке и служебном подлоге, вынесли приговор. Об этом 17 декабря сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



В апреле 2019 года преподаватель, действуя через посредника, получил от 16 студентов деньги за хорошую оценку в зачётной книжке. Сумма взятки составила 32 тысячи рублей. Не проводя ни тестов, ни контрольных работ, женщина внесла в ведомости сведения о промежуточной аттестации.



Приговором суда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 820 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.