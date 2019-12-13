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В Ростове вынесли приговор преподавателю, бравшему деньги за сдачу зачётов

В Ростове вынесли приговор преподавателю, бравшему деньги за сдачу зачётов
В донской столице преподавателю вуза, обвиняемому во взятке и служебном подлоге, вынесли приговор. Об этом 17 декабря сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В апреле 2019 года преподаватель, действуя через посредника, получил от 16 студентов деньги за хорошую оценку в зачётной книжке. Сумма взятки составила 32 тысячи рублей. Не проводя ни тестов, ни контрольных работ, женщина внесла в ведомости сведения о промежуточной аттестации.

Приговором суда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 820 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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