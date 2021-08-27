В Ростове возле здания ГУ МВД обнаружили пакеты с неизвестным содержимым

У здания ГУ МВД по Ростовской области обнаружили несколько бесхозных пакетов. На проверку приехали сотрудники росгвардии и полиции. Инцидент произошел 31 августа.О загадочных мешках сообщили прохожие. На место выехали полицейские и росгвардейцы. Вместе со специально обученной собакой они начали осмотр пакетов. .Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в пакетах оказались чьи-то вещи. Опасности они не представляют.