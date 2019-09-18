В Ростове столкнулись внедорожник и машина скорой помощи: есть пострадавшие



В Ростове произошла авария с участием внедорожника и машины скорой помощи. ДТП случилось утром 20 сентября на пересечении улиц Вятской и Казахской.



На перекрёстке столкнулись «неотложка» и «Рено Дастер». Судя по кадрам, от удара машину скорой помощи отбросило в сторону, и она врезалась в столб.







В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что данные о пострадавших уточняются. Однако, по словам очевидцев, девушку с места происшествия медики отвезли в больницу.







Для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются. Из-за происшествия в утренний час пик на этом участке дороги образовалась пробка.



