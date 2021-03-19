В Ростове на Сиверса загорелось подсобное помещение
В Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса загорелось подсобное помещение. Происшествие произошло 22 марта около девяти часов утра.
Огонь вспыхнул в фургончике, где хранились инструменты и инвентарь рабочих. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.
- Пламя тушили десять пожарных и три единицы техники, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.
К счастью, в бытовке не было рабочих. Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания пока неизвестна. Обстоятельства ЧП выясняются.