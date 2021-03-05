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В Ростове на Северном неизвестный бросался под колёса авто

В Ростове на Северном неизвестный бросался под колёса авто
На Северном в Ростове-на-Дону неизвестный парень бросался на проезжую часть под машины. Происшествие произошло вечером 9 марта на мосту проспекта Космонавтов.

Как сообщают очевидцы, молодой человек вёл себя неадекватно. Он то и дело выбегал на дорогу, препятствуя движению автомобилистов. По его вине столкнулись две иномарки «Рено Логан».

Кроме того, пешехода едва не сбили. Водитель «Шкоды» успел среагировать и остановился буквально в полуметре от «циркача». Мужчина вышел из машины и попытался увести парня с проезжей части.

Что могло стать причиной вызывающего поведения ростовчанина, непонятно.

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