В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле произошел пожар

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В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле в результате возгорания сухой травы произошел пожар. Инцидент случился 9 марта на бульваре Платова.По предварительным данным, около 15:00 возле дома №20/17 начался пожар, охвативший сухую растительность. Местные жители заметили возгорание и сразу вызвали спасателей. Пламя распространялось с невероятной скоростью и за мгновения охватило площадь в 700 квадратных метров.На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось остановить распространение огня.-В ликвидации пожара принимали участие 8 человек на двух специализированных пожарных машинах, – сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – В результате ЧП никто не пострадал