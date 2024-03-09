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В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле произошел пожар

В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле произошел пожар
В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле в результате возгорания сухой травы произошел пожар. Инцидент случился 9 марта на бульваре Платова.

По предварительным данным, около 15:00 возле дома №20/17 начался пожар, охвативший сухую растительность. Местные жители заметили возгорание и сразу вызвали спасателей. Пламя распространялось с невероятной скоростью и за мгновения охватило площадь в 700 квадратных метров.

На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось остановить распространение огня.

-В ликвидации пожара принимали участие 8 человек на двух специализированных пожарных машинах, – сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – В результате ЧП никто не пострадал
Фото: Соцсети
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