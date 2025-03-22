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В Ростове маленький ребенок проглотил осколок стекла от стакана

В Ростове маленький ребенок проглотил осколок стекла от стакана
В Ростове-на-Дону произошел шокирующий случай: маленький ребенок проглотил осколок стекла от питьевого стакана. Происшествие случилось 21 марта в доме на улице Авиамоторной.

Как сообщает портал Donday, родители предложили своему годовалому ребенку воды в стеклянной посуде. Внезапно ребенок сжал стекло зубами с такой силой, что оно сломалось. Стакан дал трещину, и маленький осколок оказался у ребенка во рту. Заметив это, родители немедленно отобрали стакан. Однако, к сожалению, часть стекла ребенок успел проглотить.

Встревоженные родители немедленно доставили ребенка в медицинское учреждение для проведения осмотра.
Фото: Donday
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