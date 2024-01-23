В Новочеркасске водитель «Форда» пострадал в ДТП с «Рено»
В Новочеркасске водитель «Рено» устроил ДТП с пострадавшим. Авария произошла 23 января около 12:30.
По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем «Логана» ехал в сторону улицы Ященко. В районе дома № 89 по проспекту Баклановскому он выехал на встречную полосу там, где это было запрещено. Легковушка оказалась на пути «Форда Фокуса». Водитель американского авто пытался избежать столкновения, вывернув руль в сторону. Машина на скорости врезалась в светофор.
— В результате ДТП 39-летнему водителю «Форда» потребовалась разовая медпомощь, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Затем его отпустили домой.