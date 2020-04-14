В Новочеркасске автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой
В Новочеркасске произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась 16 апреля.
По предварительным данным, 36-летний водитель автобуса № 53 при повороте не уступил дорогу автомобилю «Хендай Акцент». У иномарки было преимущество в движении. В результате произошло столкновение.
- В ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
33-летнему водителю легковушки помощь медиков также не потребовалась.