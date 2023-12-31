В Миллеровском районе в столкновении двух авто пострадали люди

Фото: Соцсети.

В донском регионе в столкновении двух иномарок пострадали люди. ДТП произошло 30 декабря после полуночи на трассе Миллерово - Вешенская в Миллеровском районе.По словам свидетелей аварии, дорогу не поделили «Саненг» и «Ниссан Альмера». После удара в одной из машин зажало людей. На место выехали экстренные службы с участием ПСО Миллеровского района. Специалисты деблокировали пострадавших из машины и передали бригаде врачей.В УГИБДД не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу аварии.