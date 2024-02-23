В Ростовской области 15-летняя пассажирка ВАЗа погибла в ДТП с легковушкой

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В поселке Орловском Ростовской области 15-летняя пассажирка ВАЗа погибла в ДТП. Авария произошла 22 февраля около 23:40.По предварительным данным, 17-летний парень сел за руль «Тойоты» без прав. Он выехал со второстепенной дороги на главную. На пересечении улицы Шолохова и переулка Путиловского подросток не пропустил «ВАЗ-21101», которым управлял 18-летний парень. На полном ходу «Тойота» протаранила легковушку.Удар пришелся на пассажирское место ВАЗа.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии погибла 15-летняя пассажирка отечественного авто. Также травмы получили пассажиры 9, 19 и 18 лет. Их экстренно госпитализировали.